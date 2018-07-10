В США заявили, что были бы счастливы видеть Грузию в составе НАТО

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты были бы счастливы видеть Грузию членом НАТО. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге перед саммитом глав государств альянса.

"Мы были бы счастливы видеть Грузию членом НАТО, - заявила она. - Если сама Грузия решит это сделать и выполнит все условия".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может назвать никаких конкретных сроков до приглашения Грузии в альянс. "На саммите лидеры НАТО заявят, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии и выразят ей благодарность и за ее вклад в миссию в Афганистане. Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", - отметил на пресс-конференции перед саммитом.

Он, в то же время, отметил, что решение саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, которое гласит, что Украина и Грузия "со временем смогут вступить в альянс" останется в силе.

В этом году исполнилось 10 лет с момента принятия этого заявления, но, по оценкам чиновников НАТО, оно "остается актуально, как никогда".