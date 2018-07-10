Израильские ВМС задержали лодку с палестинцами, пытавшимися прорвать морскую блокаду Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израильские военные задержали во вторник лодку с палестинскими активистами, пытавшимися выйти на ней из изолированного сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном заявлении.

"Ранее сегодня израильские военно-морские силы задержали палестинскую лодку с восемью палестинцами на борту, которые пытались нарушить морскую блокаду сектора", - говорится в документе.

"Задержание прошло без инцидентов", - отметили военные, добавив, что "после обыска лодка будет отбуксирована на базу израильских военно-морских сил в Ашдоде".

"Это уже второй раз за два месяца, когда террористическая организация ХАМАС пытается нарушить морскую блокаду сектора Газа, - подчеркнули в армии. - Морская блокада является необходимой мерой безопасности, которая неоднократно признавалась мировым сообществом и ООН важной для безопасности Государства Израиль и его морских границ". "Армия обороны Израиля продолжит обеспечивать соблюдение морской блокады и защищать морские границы Израиля", - указали военные.

Предыдущая попытка прорыва морской блокады сектора Газа была осуществлена палестинцами 29 мая. Тогда в рамках стартовавшего в конце марта в Газе "Марша возвращения" они провели акцию под названием "Корабли свободы". Судно, на борту которого находились около 20 человек - больные и раненые в стычках у границы жители сектора, а также обучающиеся за рубежом студенты - отошло от побережья сектора и взяло курс на Кипр. Его сопровождало около десятка мелких рыболовецких лодок.

Акция 29 мая была приурочена к восьмой годовщине трагических событий, когда в конце мая 2010 года "Флотилия свободы", состоявшая из шести судов во главе с паромом "Мави Мармара", попыталась прорвать блокаду и доставить в находившийся в международной изоляции с лета 2007 года сектор 10 тыс. тонн груза. На судах, входящих в караван, находились более 700 человек. Израиль предупреждал, что не пропустит караван, и на рассвете 31 мая начал штурм шедшего в авангарде парома. В результате столкновений между израильским спецназом и пропалестинскими активистами погибли девять человек, в том числе восемь турок и один американец турецкого происхождения.