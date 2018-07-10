SANA: боевики на западе провинции Дераа согласились сдать оружие сирийской армии

ТАСС, 10 июля. Отряды вооруженной оппозиции на западе провинции Дераа приняли условия капитуляции и согласились сдаться сирийской армии. Об этом сообщило во вторник агентство SANA. По его информации, договоренности о локальном примирении с боевиками вступят в силу в среду в полдень в населенных пунктах Семлин, Кфар-Насидж, Кфар-Шамс и Акраба. Члены бандформирований передадут сирийским военным имеющееся у них оружие и военную технику.

Боевикам будет предоставлена возможность урегулировать свой статус и пройти проверку в правоохранительных органах республики для возвращения к мирной жизни. Будут также обеспечены условия для безопасного возвращения беженцев в покинутые ими дома в этой местности.

Ранее о примирении с властями объявили боевики в населенных пунктах Зейзун и Телль-Шехаб на юго-западе провинции, куда во вторник вошли правительственные силы, и была доставлена гуманитарная помощь.

6 июля полевые командиры оппозиционных формирований из так называемой Сирийской свободной армии, контролировавшие восточные и южные районы провинции Дераа, заключили соглашение о примирении с властями. В тот же день сирийские войска вышли к границе с Иорданией и заняли КПП "Насиб" на шоссе Дамаск-Амман.