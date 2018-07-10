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Пострадавший при инциденте в Эймсбери британец Роули пришел в сознание

Международная панорама
10 июля, 19:19 дата обновления: 10 июля, 20:11 UTC+3

Однако в больнице подчеркнули, что пока рано утверждать, что пациент находится вне опасности

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/RICK FINDLER

ТАСС, 10 июля. Британец Чарльз Роули, пострадавший при инциденте в Эймсбери, пришел в сознание. Об этом сообщила во вторник на своей странице в Twitter больница городского округа Солсбери.

Экспертное мнение

Автор: ДМИТРЯЧЕВ Илья Дмитрячев
Илья

Отравление в Эймсбери: почему история с "Новичком" возвращается

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"Мы наблюдали небольшие, но значительные изменения в состоянии Чарли Роули, - говорится в сообщении. - Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Он сейчас пришел в себя".

Вместе с тем в больнице подчеркнули, что пока рано утверждать, что пациент находится вне опасности. "Чарли все еще очень нездоров, и ему еще требуется специализированный круглосуточный уход здесь, в больнице городского округа Солсбери", - отмечается в заявлении.

Пострадавшая вместе с 45-летним Роули его 44-летняя спутница Дон Стерджес скончалась в минувшее воскресенье. Оба они 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери.

Ранее ведущее расследование этого инцидента контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте, предположительно, были отравлены в марте этого года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

Следователи Скотленд-Ярда придерживаются мнения, что Стерджес и Роули вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом, скорее всего, подняв с земли незнакомый им предмет.

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