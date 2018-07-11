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Марин Ле Пен заявила, что борьба с терроризмом должна стать новой миссией НАТО

Международная панорама
11 июля, 10:26 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 11, июля. /ТАСС

Лидер "Национального объединения" также считает, что в альянс в рамках этой миссии необходимо интегрировать Россию

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ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Борьба с терроризмом должна стать основной задачей НАТО, прежняя миссия альянса не имеет смысла. Такое мнение высказала в среду лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала Se News.

"Какова польза от НАТО после распада СССР? Это реальный вопрос, который нужно задать, - сказала Ле Пен, комментируя открывающийся в среду в Брюсселе саммит НАТО. - Необходимо дать новую миссию альянсу, которая состояла бы в борьбе против исламистов и терроризма".

В такой обновленный альянс, как считает политик, необходимо пригласить Россию. "В рамках этой миссии Россия должна быть интегрирована в НАТО", - считает Ле Пен.

Лидер партии отметила, что "в течение многих лет государственные органы вяло реагировали на исламистов". "Сейчас настало время срочно действовать", - сказала Ле Пен.

В Брюсселе в среду открывается двухдневный саммит НАТО.

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