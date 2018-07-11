На Украине неизвестные подожгли редакцию газеты "Событие"

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Неизвестные подожгли редакцию местной газеты "Событие" в городе Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил в среду глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Запугивание огнем. В Каменском Днепропетровской области продолжается практика поджогов редакций СМИ или имущества журналистов. В частности, вчера в конце дня выгорела редакция газеты "Событие", - написал он на своей странице в Facebook.

Областное отделение Нацполиции сообщило о начале досудебного расследования поджога по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту".

По словам Томиленко, в Каменском ранее "уже дважды жгли автомобили главных редакторов, был поджог типографии, попытка поджога гаража главного редактора и минирования редакции". Он подчеркнул, что ни один из случаев так и не был расследован.

Другими резонансными случаями препятствования в работе украинских средств массовой информации в 2018 году стали операция сотрудников Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в медиахолдинге "Вести" и поджог в редакции издания "Четвертая власть", которое специализируется на журналистских расследованиях.