Fox News планирует "без запретных тем" поговорить с Путиным после его встречи с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Корреспондент телекомпании Fox News Крис Уоллес планирует взять интервью у президента России Владимира Путина по итогам российско- американского саммита в Хельсинки. Об этом телекомпания Fox News сообщила в четверг в Twitter.

"В понедельник Крис Уоллес возьмет эксклюзивное интервью у президента России Владимира Путина после встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, - говорится в сообщении. - Беседа продлится полчаса, никаких ограничений не предусмотрено, ни одна из тем не будет запретной".

"В ходе интервью я намерен спросить президента России Владимира Путина об итогах саммита, о том, чего удалось достичь, а чего нет, - сообщил Крис Уоллес в репортаже Fox News. - Я задам вопросы по горячим темам - о НАТО, Сирии, Украине и, конечно, будет поднят вопрос об утверждениях о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Я намерен также спросить его о возможности вмешательства в выборы в Конгресс США в 2018 году. Кроме того, я хочу спросить у президента Путина о том, какое будущее он видит для своей страны".

В пресс-службе Fox News пока не дали ответа на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда именно интервью выйдет в эфир.