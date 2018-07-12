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Порошенко уверен, что ни одной стране не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО

Международная панорама
12 июля, 18:40 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

При этом президент Украины заявил, что большинство населения страны поддерживает этот курс

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что итоги саммита НАТО продемонстрировали полную поддержку всеми членами Североатлантического альянса курса Киева на вступление в эту организацию и теперь никто не сможет помешать этому.

"Могу сказать точно, цель моя как президента - членство в НАТО, - сказал Порошенко на брифинге для журналистов по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе. - Говорили, что нас кто-то блокировал или будет блокировать, я хочу сказать, что итоги этого саммита подтверждают, что двери НАТО для Украины открыты. Не буду называть никаких дат, но хочу сказать, что никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО. Это суверенное право украинского народа".

При этом Порошенко заявил, что большинство населения страны поддерживает этот курс. Он также высказал мнение, что Украина "далеко продвинулась" по этому пути.

"Мы далеко продвинулись. Этого невозможно не замечать. И наконец-то мы прекратили разговоры о том, что членство в НАТО якобы будет раздражать Россию", - сказал он.

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