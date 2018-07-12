Globo: бразильский суд оправдал Лулу да Силву по одному из семи уголовных дел

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Федеральный судья Рикарду Лейти оправдал экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву по итогам одного из семи уголовных процессов, в рамках которых политику были предъявлены обвинения. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Речь идет об уголовном деле, открытом по статье "препятствование правосудию". Сторона обвинения утверждала, что Лула да Силва и еще шесть человек участвовали в попытке подкупить бывшего топ-менеджера государственной нефтегазовой компании Petrobras. По версии следствия, они якобы предлагали выплатить семье этого человека 250 тыс. реалов ($65 тыс.), если он откажется от показаний против участников коррупционной схемы, применявшейся руководством энергетического гиганта.

Суд счел, что предоставленных свидетельств недостаточно для вынесения обвинительного приговора в адрес Лулы да Силвы. Оправдательный вердикт может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.

Ранее Луле да Силве были предъявлены обвинения в рамках еще шести уголовных дел, связанных с коррупцией. По одному из них политик был осужден судом второй инстанции и приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы. 7 апреля экс-президент начал отбывать наказание в специально оборудованном помещении Федеральной полиции в городе Куритиба на юге Бразилии.

Сам 72-летний Лула да Силва своей вины не признает, а все уголовные дела называет результатом политического преследования, организованного сторонниками консервативных сил. Левая Партия трудящихся объявила о решении вновь выдвинуть его кандидатом на пост президента страны вопреки решению суда об аресте. По данным социологических опросов, Лула да Силва является фаворитом избирательной гонки. Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября.