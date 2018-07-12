Участника протеста владельцев машин с номерами Евросоюза задержали у здания Рады

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Полиция Киева задержала одного участника протеста водителей автомобилей с иностранной регистрацией возле здания Верховной рады. Об этом сообщает в четверг вечером пресс-служба столичной полиции.

"В результате событий возле Верховной рады Украины задержали одного активного участника акции", - отметили в полиции.

Согласно информации, группа лиц провоцировала драку у парламента, а один из них пытался ударить народного депутата. Нарушителя доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 ("Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

В четверг на улице Институтской в правительственном квартале произошла потасовка митингующих с депутатом Михаилом Гаврилюком, участники акции бросили его на землю и едва не побили. Кроме того, митингующие напали на автомобиль руководителя регламентного комитета Рады Павла Пинзеника, разбив заднее окно. Как сказал журналистам депутат, от более серьезного инцидента его спасли полицейские. При этом Пинзеник опроверг информацию, что автомобиль, в котором он находился, сбил одного из протестующих.

Митингующие в центре Киева требуют от депутатов Рады принять закон о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. Протестующие с 11 июля частично заблокировали улицу Грушевского, на которой расположены Верховная рада и дом правительства. В четверг они также заблокировали все выходы из Рады. Депутатам пришлось покидать здание через подземные переходы.