Госдепартамент утверждает, что в России не прекращаются преследования журналистов

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Госдепартамент выразил в четверг беспокойство по поводу, как он утверждает, "продолжающегося преследования в России независимых журналистов".

"США по-прежнему обеспокоены продолжающимися в России преследованиями и насилием по отношению к тем, кто выражает инакомыслие, включая независимых журналистов, членов политической оппозиции и гражданского общества", - отметила в распространенном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Она приурочила это заявление к годовщинам убийств 9 июля 2004 года в Москве редактора русского издания журнала Forbes журналиста Пола Хлебникова, а также 15 июля 2009 года правозащитницы и журналистки "Новой газеты" Натальи Эстемировой. По словам Науэрт, "никто из их убийц или тех, кто был заказчиком, до сих не привлечен к ответственности".

Как указала руководитель пресс-службы, США призывают Москву "не допускать больше того, чтобы безнаказанными оставались нарушения прав человека в Чечне и на всей остальной территории России".

По данным российских правоохранительных органов, к убийству Хлебникова причастна преступная группа из Чечни. Обвинения были предъявлены трем лицам, но в мае 2006 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес им оправдательный приговор. Генпрокуратура и семья убитого сразу же обжаловали его, считая, что судебный процесс проводился с нарушениями. В ноябре того же года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года у своего дома в Грозном и найдена мертвой в тот же день в окрестностях села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Следствием был установлен предполагаемый участник похищения - Алхазур Башаев. В 2010 году ему заочно было предъявлено обвинение. На тот момент он скрывался на территории Франции.