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Мадуро заявил, что США готовят провокации на венесуэльско-колумбийской границе

Международная панорама
13 июля, 5:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Президент Венесуэлы призвал военных быть бдительными и сохранять боеготовность

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ТАСС, 13 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США готовят ряд провокаций на венесуэльско-колумбийской границе, чтобы привести эти страны к вооруженному конфликту.

"Американский империализм готовит провокации на границе [с Колумбией] и за ее пределами, чтобы привести Колумбию и Венесуэлу в состояние вооруженной конфронтации. Я это уже говорил несколько раз, но повторю еще", - сказал он в четверг на встрече с представителями вооруженных сил. Его слова приводит агентство EFE.

Мадуро также вновь призвал военных быть бдительными и сохранять боеготовность. По его данным, "преступная и завистливая олигархия из Боготы, выполняющая приказы Вашингтона, готовит проникновение военизированных групп на территорию Венесуэлы, чтобы навредить ее жителям".

В понедельник депутат Конституционной ассамблеи Венесуэлы Педро Карреньо заявил, что Боливарианская Республика готова начать бомбардировку Колумбии в случае нападения США.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп на одной из встреч в Белом доме в августе 2017 года обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу. В сентябре того же года президент США поднял этот же вопрос в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств, среди которых был и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Сантос, Хуан Мануэль
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