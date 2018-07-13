СМИ: запасной самолет Трампа во время саммита с Путиным будет ждать в Таллине

ТАЛЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Запасной самолет президента США Дональда Трампа, а также сопровождающий его транспортный самолет приземлятся в воскресенье, 15 июля, в аэропорту Таллина. Об этом сообщило в пятницу местное Raadio 4 со ссылкой на свои источники.

По данным радиостанции, транспортный самолет ВВС США и запасной борт американского президента Boeing C-32 будут находиться в Таллине в режиме ожидания до окончания саммита лидеров России и США в Хельсинки. Сам Трамп 15 июля прилетит в Хельсинки на Boeing 747 Air Force One, говорится в сообщении.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.