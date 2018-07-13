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Суд в Киеве назначил депутату Савченко государственного адвоката

Международная панорама
13 июля, 12:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Такое решение принято в связи с неявкой адвокатов Надежды Савченко, сообщил судья Владимир Бугиль

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева в пятницу в рамках уголовного производства о продлении срока содержания под стражей назначил депутату Рады Надежде Савченко государственного адвоката. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Такое решение принято в связи с неявкой адвокатов Савченко", - объявил судья Владимир Бугиль. Ранее назначенный срок ее содержания в следственном изоляторе истекает 13 июля. В протоколе, который был составлен при задержании депутата 22 марта, указано время 13:58, в это же время арест должен быть прекращен.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан, который также находится под арестом, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте суд постановил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, после арест был продлен до 13 июля.

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Савченко, Надежда Викторовна
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