Шестиметровый воздушный шар в виде злого малыша с лицом Трампа появился в небе Лондона

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Шестиметровая надувная фигура, изображающая президента США Дональда Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках, поднялась в пятницу в небо над Парламентской площадью в центре британской столицы. Воздушный шар, который будет парить в небе в течение двух часов, запущен на средства, собранные несколькими тысячами человек, выступающих против проходящего в пятницу рабочего визита главы американской администрации в Великобританию.

Для того, чтобы украсить лондонское небо "пухлым малышом с копной светлых волос", граждане собрали £16 тыс. (более $21 тыс.). Высота полета протестного младенца ограничена 30 метрами. Позже такую инициативу поддержал мэр Лондона Садик Хан, который несколько раз резко критиковал главу Белого дома за его позицию по ряду вопросов, в том числе по отношению к мигрантам и женщинам.

Всего в пятницу, как ожидается, десятки тысяч человек выйдут на улицы британской столицы в рамках акций протеста против визита Трампа. Так, в столице запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили порядка 60 тыс. человек.

Кроме того, в пятницу в центре Лондона состоится 10-тысячный женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади. Акции протеста пройдут и в других городах - Манчестере, Данди, Керкуолле, Глазго.

Барбекю в честь Трампа

Одновременно состоятся и мероприятия в поддержку президента США. Так, паб Jameson, расположенный в районе Хаммерсмит и названный в честь бренда ирландского виски, на дни визита переименован сторонниками президента США Дональда Трампа в его честь и называется теперь The Trump Arms, что в переводе означает "Герб Трампа".

Об этом в интервью телеканалу Sky News сообщил британец Патрик Салливан, являющийся организатором сегодняшней вечеринки в этом пабе, на которую приглашаются поклонники политики нынешнего главы Белого дома, сторонники Brexit и граждане США. В меню - барбекю с хот-догами, чизбургерами, американскими коктейлями и соответствующей музыкой.

Недаром на входе в паб, украшенном американскими флагами и звездно-полосатыми баннерами, написано: "Добро пожаловать, наши американские друзья!".

"Американцы чувствуют себя очень дискомфортно в условиях протестов, сталкиваясь с ужасающим антиамериканизмом", - утверждает Салливан, что, по его словам, не соответствует подлинным настроениям жителей британской столицы. "Этот паб представляет собой настоящий Лондон, подавляющее большинство его жителей, которые предпочитают работать, а не протестовать", - отметил организатор вечеринки.

Программа визита по расписанию

Тем временем Трамп вряд ли увидит и надувного карапуза, и акции протеста. На время визита он остановился в резиденции посла в Риджентс-парке, однако все мероприятия у него проходят вне британской столицы.

В опубликованном в пятницу в таблоиде The Sun интервью Трамп признался, что подобные насмешки над его персоной ему не по душе. "Я думаю, что когда они запускают надувные фигуры, чтобы я почувствовал их неприязнь, то у меня не остается причин, чтобы поехать в Лондон, - сказал он. - Лондон как город мне очень нравился. Я не был здесь долгое время, но если они демонстрируют мне неприязнь, то зачем мне здесь оставаться?".

В тот момент, когда воздушный шар поднимался в небо, глава Белого дома на борту своего вертолета он отправился на учения британских и американских военных в Королевской военной академии в Сэндхерсте (графство Беркшир).

Затем Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс. Как уточнили на Даунинг-стрит, стороны обсудят широкий спектр вопросов внешней политики, включая Россию, Brexit и Ближний Восток, а также проблематику торговых отношений, за чем последует рабочий обед и пресс-конференция.

По завершении переговоров с Мэй президент США и первая леди отправятся на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Трамп станет четвертым президентом США, которого монарх примет в свое загородной резиденции. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008 году и Барак Обама в 2016. Вечером в пятницу Трамп отправится в Шотландию, где пробудет до воскресенья на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Turnberry.

Из Шотландии он вылетит в воскресенье в Хельсинки, где на следующий день пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.