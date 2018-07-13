"Разрядка 2.0": мир в ожидании первой полноформатной встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп завершил участие в очередном саммите НАТО, приблизившись еще на шаг к ключевому пункту своего европейского турне — встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Финляндии. В Брюсселе хозяин Белого дома, превзойдя ожидания политологов по обе стороны Атлантики, не просто устроил новую взбучку союзникам, но пригрозил им чуть ли не выходом США из альянса, потребовав немедленно приступить к решению вопроса о "справедливом распределении" военных расходов. Теперь от Трампа, в соответствии с этими же единодушными прогнозами, ждут по завершении пребывания в Великобритании дебютной попытки нормализации отношений США с Россией в ходе переговоров 16 июля.
К первой при нынешнем президенте США полноформатной двусторонней встрече на высшем уровне Вашингтон и Москва шли без малого полтора года. И это несмотря на то, что Трамп не устает чуть ли не ежедневно декларировать желание "поладить с Россией". Впрочем, это понятно: на российском направлении хозяину Белого дома приходится действовать в условиях ожесточенного сопротивления со стороны Конгресса США, да и вообще едва ли не всего американского политического истеблишмента, включая его собственную Республиканскую партию.
Однако Трамп при всей своей кажущейся непредсказуемости довольно последовательно выполняет предвыборные обещания, и очередь, наконец, дошла до желания главы вашингтонской администрации попробовать улучшить российско-американские отношения. Потому-то эксперты с таким нетерпением дожидаются саммита в Хельсинки, усматривая в нем возможную отправную точку новой политики разрядки международной напряженности, своего рода "разрядки 2.0".
На серьезный откат, произошедший за последние годы в двусторонних отношениях и потащивший за собой вспять всю систему международных отношений, посетовал директор Института перспективных исследований России имени Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански.
"Запланированный на 16 июля саммит между Трампом и Путиным состоится в обстановке самых опасных и конфронтационных американо-российских отношений за все время с начала 1980-х годов, — рассказал он ТАСС. — Враждебная риторика и взаимная демонизация, частые опасные инциденты между вооруженными силами [двух стран], а также коллапс традиционных соглашений по контролю над вооружениями и... безопасности — все это указывает на риски как для обеих стран, так и для мира в целом".
С точки зрения Рожански, "проводя встречу и выбрав прагматичный тон", Путин и Трамп, даже если они "подчеркнут разногласия по широкому спектру вопросов, способны задать… бюрократическим аппаратам [России и США] необходимый импульс и предоставить политическое пространство, требующееся для возобновления базовых и необходимых контактов на многочисленных уровнях". "Цель таких контактов заключается не в том, чтобы выполнять решения, принятые на уровне глав государств в целях преодоления имеющихся проблем, а скорее в том, чтобы восстановить с обеих сторон инфраструктуру понимания того, каковы ставки в текущем конфликте, ясного и регулярного общения и, самое главное, контроля рисков случайной эскалации [напряженности]", — пояснил свою мысль специалист.
С ним во многом солидарна бывший член Национального совета США по разведке, "отвечавшая" там за Россию, Анджела Стент. "С учетом напряженности в отношениях США и России и редкости контактов высокого уровня имеются сильные аргументы в пользу проведения Трампом саммита с Путиным. Какими бы расколотыми ни были отношения, двум ядерным сверхдержавам мира есть смысл сесть за стол переговоров и восстановить какие-то каналы связи", — пишет Стент в авторской статье, размещенной на страницах журнала The National Interest.
На ее взгляд, "Трамп хотел бы продемонстрировать, что, в отличие от [предшественника на посту президента США] Барака Обамы, может иметь продуктивные отношения с Путиным". Как напоминает в связи с этим Стент, работавшая в прошлом и в отделе политического планирования Госдепартамента США, Трамп в последние недели высказывался в том духе, что Россия "заслуживает места за столом при выработке всех важных международных решений".
"Несмотря на сопровождающий шум, сам саммит должен пройти хорошо", — предсказывает на страницах журнала Time видный американский аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group ("Юрейша груп") Иэн Бреммер.
"И Путин, и Трамп соглашаются по ряду ключевых геополитических вопросов. Они оба согласны с тем, что США следует быть значительно менее активными в Сирии. И они оба открыто ставят под сомнение пользу... НАТО. Оба хотели бы видеть мир на Ближнем Востоке", — указывает Бреммер.
Он, кстати, уверен, что вопрос воссоединения Крыма с Россией для Трампа совершенно неактуален, что президент США воспринимает его "на данном этапе как дела давно минувших дней".
Со своей стороны Стент, являющаяся сейчас директором Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований столичного Джорджтаунского университета, не исключает, что "одной из областей, в которых Трамп и Путин могут добиться прогресса, является контроль над вооружениями".
При всем том каких-то немедленных прорывов от скорой встречи Путина и Трампа в Вашингтоне не ждут.
"Первоочередным достижением саммита, вероятно, будет сам факт его проведения, а не урегулирование основополагающих проблем. В то время, когда контакты между двумя правительствами были по существу заморожены, это действительно важно", — считает Рожански, имеющий репутацию одного из крупнейших специалистов по России в США.
"Наиболее вероятных исходом саммита будет то, что оба президента объявят его успешным и согласятся с тем, что должностные лица обеих сторон должны начать работу над решением ряда сложных вопросов", — убеждена Стент.
В свою очередь директор Кармеловского института русской истории и культуры, профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин призвал не ждать от саммита "чего- либо ошеломляющего", поскольку, по его оценке, ведение внешней политики США, особенно в отношении России, на данном этапе по существу "перешло в руки Конгресса".
"Американским политическим элитам остается только искать внешних врагов, чтобы консолидировать общество", поскольку Соединенные Штаты глубочайшим образом расколоты "избранием Трампа" в ноябре 2016 года, сказал ТАСС Федяшин. "В одного из таких врагов превратили Россию. Следовательно, каких бы договоренностей Трамп с Путиным ни достигли, в Вашингтоне они будут встречены критикой на словах и препятствиями на деле — или открытым отказом их исполнять, или бюрократической волокитой", — предупредил политолог.
"Если какие-то договоренности и будут достигнуты, например, по Сирии, то о них не будет объявлено, и они будут исполнятся тихо, без привлечения к ним внимания общественности и особенно американских СМИ. О них все будут узнавать из утечек после саммита и, … позже, из мемуаров", — полагает Федяшин.
Между тем, как утверждает Бреммер, эйфория, порожденная саммитом, "не продлится долго". Американская политическая система "и набирающее обороты расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году будут все сильнее осложнять Трампу проведение возможной политики сближения с Россией, уверен глава Eurasia Group. По его мнению, "Трамп, возможно, является президентом, при котором самой малой является вероятность" установления дружеских отношений между США и Россией.
Бреммер утвердительно ответил на просьбу ТАСС уточнить, следует ли этот тезис понимать так то, что Трамп фактически стал заложником расследования Мюллера и политического климата в Вашингтоне, и потому в конечном счете окажется просто не в состоянии обеспечить нормализацию российско-американских связей. "Как из-за этого (то есть двух упомянутых факторов — прим. ТАСС), так и из-за противодействия "нормализации" отношений США и России со стороны всего Конгресса, включая союзников президента из Республиканской партии, а также со стороны собственной администрации Трампа", — уточнил авторитетный аналитик.
Сам Трамп отчасти подтвердил в четверг по завершении визита в столицу Бельгии обоснованность выводов наблюдателей об отсутствии у предстоящего саммита каких-то сенсационных составляющих. "Думаю, мы идем на эту встречу, не рассчитывая на столь уж многое", — признал хозяин Белого дома.
Тем не менее он отметил, что не рассматривает Путина и Россию как врага. Более того, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на установление с Путиным дружеских отношений.
"Он представляет Россию, а я — Соединенные Штаты, так что в каком-то смысле мы конкуренты. [Но] это не вопрос "друг или враг". Он мне не враг. И, будем надеяться, когда-нибудь он станет другом", — сказал Трамп.
Дмитрий Кирсанов