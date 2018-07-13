"Разрядка 2.0": мир в ожидании первой полноформатной встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп завершил участие в очередном саммите НАТО, приблизившись еще на шаг к ключевому пункту своего европейского турне — встрече с президентом России Владимиром Путиным в столице Финляндии. В Брюсселе хозяин Белого дома, превзойдя ожидания политологов по обе стороны Атлантики, не просто устроил новую взбучку союзникам, но пригрозил им чуть ли не выходом США из альянса, потребовав немедленно приступить к решению вопроса о "справедливом распределении" военных расходов. Теперь от Трампа, в соответствии с этими же единодушными прогнозами, ждут по завершении пребывания в Великобритании дебютной попытки нормализации отношений США с Россией в ходе переговоров 16 июля.

К первой при нынешнем президенте США полноформатной двусторонней встрече на высшем уровне Вашингтон и Москва шли без малого полтора года. И это несмотря на то, что Трамп не устает чуть ли не ежедневно декларировать желание "поладить с Россией". Впрочем, это понятно: на российском направлении хозяину Белого дома приходится действовать в условиях ожесточенного сопротивления со стороны Конгресса США, да и вообще едва ли не всего американского политического истеблишмента, включая его собственную Республиканскую партию.

Однако Трамп при всей своей кажущейся непредсказуемости довольно последовательно выполняет предвыборные обещания, и очередь, наконец, дошла до желания главы вашингтонской администрации попробовать улучшить российско-американские отношения. Потому-то эксперты с таким нетерпением дожидаются саммита в Хельсинки, усматривая в нем возможную отправную точку новой политики разрядки международной напряженности, своего рода "разрядки 2.0".

Откатились на 40 лет назад?

На серьезный откат, произошедший за последние годы в двусторонних отношениях и потащивший за собой вспять всю систему международных отношений, посетовал директор Института перспективных исследований России имени Кеннана при Центре имени Вудро Вильсона Мэтью Рожански.

"Запланированный на 16 июля саммит между Трампом и Путиным состоится в обстановке самых опасных и конфронтационных американо-российских отношений за все время с начала 1980-х годов, — рассказал он ТАСС. — Враждебная риторика и взаимная демонизация, частые опасные инциденты между вооруженными силами [двух стран], а также коллапс традиционных соглашений по контролю над вооружениями и... безопасности — все это указывает на риски как для обеих стран, так и для мира в целом".

С точки зрения Рожански, "проводя встречу и выбрав прагматичный тон", Путин и Трамп, даже если они "подчеркнут разногласия по широкому спектру вопросов, способны задать… бюрократическим аппаратам [России и США] необходимый импульс и предоставить политическое пространство, требующееся для возобновления базовых и необходимых контактов на многочисленных уровнях". "Цель таких контактов заключается не в том, чтобы выполнять решения, принятые на уровне глав государств в целях преодоления имеющихся проблем, а скорее в том, чтобы восстановить с обеих сторон инфраструктуру понимания того, каковы ставки в текущем конфликте, ясного и регулярного общения и, самое главное, контроля рисков случайной эскалации [напряженности]", — пояснил свою мысль специалист.

С ним во многом солидарна бывший член Национального совета США по разведке, "отвечавшая" там за Россию, Анджела Стент. "С учетом напряженности в отношениях США и России и редкости контактов высокого уровня имеются сильные аргументы в пользу проведения Трампом саммита с Путиным. Какими бы расколотыми ни были отношения, двум ядерным сверхдержавам мира есть смысл сесть за стол переговоров и восстановить какие-то каналы связи", — пишет Стент в авторской статье, размещенной на страницах журнала The National Interest.

На ее взгляд, "Трамп хотел бы продемонстрировать, что, в отличие от [предшественника на посту президента США] Барака Обамы, может иметь продуктивные отношения с Путиным". Как напоминает в связи с этим Стент, работавшая в прошлом и в отделе политического планирования Госдепартамента США, Трамп в последние недели высказывался в том духе, что Россия "заслуживает места за столом при выработке всех важных международных решений".

Точки соприкосновения

"Несмотря на сопровождающий шум, сам саммит должен пройти хорошо", — предсказывает на страницах журнала Time видный американский аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group ("Юрейша груп") Иэн Бреммер.

"И Путин, и Трамп соглашаются по ряду ключевых геополитических вопросов. Они оба согласны с тем, что США следует быть значительно менее активными в Сирии. И они оба открыто ставят под сомнение пользу... НАТО. Оба хотели бы видеть мир на Ближнем Востоке", — указывает Бреммер.

Он, кстати, уверен, что вопрос воссоединения Крыма с Россией для Трампа совершенно неактуален, что президент США воспринимает его "на данном этапе как дела давно минувших дней".

Со своей стороны Стент, являющаяся сейчас директором Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований столичного Джорджтаунского университета, не исключает, что "одной из областей, в которых Трамп и Путин могут добиться прогресса, является контроль над вооружениями".

Скромные ожидания

При всем том каких-то немедленных прорывов от скорой встречи Путина и Трампа в Вашингтоне не ждут.

"Первоочередным достижением саммита, вероятно, будет сам факт его проведения, а не урегулирование основополагающих проблем. В то время, когда контакты между двумя правительствами были по существу заморожены, это действительно важно", — считает Рожански, имеющий репутацию одного из крупнейших специалистов по России в США.

"Наиболее вероятных исходом саммита будет то, что оба президента объявят его успешным и согласятся с тем, что должностные лица обеих сторон должны начать работу над решением ряда сложных вопросов", — убеждена Стент.

В свою очередь директор Кармеловского института русской истории и культуры, профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин призвал не ждать от саммита "чего- либо ошеломляющего", поскольку, по его оценке, ведение внешней политики США, особенно в отношении России, на данном этапе по существу "перешло в руки Конгресса".

"Американским политическим элитам остается только искать внешних врагов, чтобы консолидировать общество", поскольку Соединенные Штаты глубочайшим образом расколоты "избранием Трампа" в ноябре 2016 года, сказал ТАСС Федяшин. "В одного из таких врагов превратили Россию. Следовательно, каких бы договоренностей Трамп с Путиным ни достигли, в Вашингтоне они будут встречены критикой на словах и препятствиями на деле — или открытым отказом их исполнять, или бюрократической волокитой", — предупредил политолог.

"Если какие-то договоренности и будут достигнуты, например, по Сирии, то о них не будет объявлено, и они будут исполнятся тихо, без привлечения к ним внимания общественности и особенно американских СМИ. О них все будут узнавать из утечек после саммита и, … позже, из мемуаров", — полагает Федяшин.

Пессимистичный сценарий

Между тем, как утверждает Бреммер, эйфория, порожденная саммитом, "не продлится долго". Американская политическая система "и набирающее обороты расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы в США в 2016 году будут все сильнее осложнять Трампу проведение возможной политики сближения с Россией, уверен глава Eurasia Group. По его мнению, "Трамп, возможно, является президентом, при котором самой малой является вероятность" установления дружеских отношений между США и Россией.

Бреммер утвердительно ответил на просьбу ТАСС уточнить, следует ли этот тезис понимать так то, что Трамп фактически стал заложником расследования Мюллера и политического климата в Вашингтоне, и потому в конечном счете окажется просто не в состоянии обеспечить нормализацию российско-американских связей. "Как из-за этого (то есть двух упомянутых факторов — прим. ТАСС), так и из-за противодействия "нормализации" отношений США и России со стороны всего Конгресса, включая союзников президента из Республиканской партии, а также со стороны собственной администрации Трампа", — уточнил авторитетный аналитик.

Устами президента США

Сам Трамп отчасти подтвердил в четверг по завершении визита в столицу Бельгии обоснованность выводов наблюдателей об отсутствии у предстоящего саммита каких-то сенсационных составляющих. "Думаю, мы идем на эту встречу, не рассчитывая на столь уж многое", — признал хозяин Белого дома.

Тем не менее он отметил, что не рассматривает Путина и Россию как врага. Более того, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на установление с Путиным дружеских отношений.

"Он представляет Россию, а я — Соединенные Штаты, так что в каком-то смысле мы конкуренты. [Но] это не вопрос "друг или враг". Он мне не враг. И, будем надеяться, когда-нибудь он станет другом", — сказал Трамп.

Дмитрий Кирсанов