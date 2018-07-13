Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор

ТАСС, 13 июля. Коалиция во главе с США признала, что либо она, либо ее союзники могли нанести в четверг удары по сирийской провинции Дейр-эз-Зор недалеко от границы с Ираком, в результате чего погибли десятки человек.

Об этом заявил в пятницу агентству Reuters официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) американский полковник Шон Райан.

"Коалиция или силы наших партнеров могли нанести удары в окрестностях Эс-Сусы и Багоз-Фаукани вчера", - приводит агентство слова половника Райана. Сообщение о гибели мирных жителей в результате удара было передано для оценки в группу коалиции по оценке потерь среди мирного населения, сообщил Райан. "В настоящее время мы не имеем другой информации", - сказал представитель коалиции.

Как сообщило в пятницу агентство SANA, не менее 30 мирных граждан погибли в результате атаки ВВС коалиции во главе с США на населенные пункты Багоз-Фаукани и Эс-Суса, расположенные в окрестностях пограничного с Ираком города Бу-Кемаль. По его данным, удары были нанесены по жилым кварталам, большинство погибших и раненых - женщины и дети. Число жертв может возрасти, указали местные власти, учитывая, что несколько человек получили тяжелые ранения.

По сообщению агентства Reuters, коалиция нанесла удары с воздуха в четверг вечером по району, где располагались боевики ИГ. Агентство передало со ссылкой на источник, близкий к сирийской оппозиции, что число погибших в результате обстрелов составило 54 человека. Из них, по данным источника, 28 человек - мирные жители, в основном иракцы, а остальные - боевики ИГ.

США оказывают поддержку с воздуха отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", бойцы которой преследуют банды группировки ИГ в пограничных с Ираком районах.