Маас: Германия не является заложником ни России, ни США, но принимает суверенные решения

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия не является заложником ни России, ни США, но принимает суверенные решения по торговым вопросам и вопросам энергобезопасности. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью журналу Der Spiegel, выдержки из которого в пятницу приводит издание.

"Мы не заложники ни России, ни США, - сказал министр. - Решения о нашем бюджете, нашей энергобезопасности и нашим торговым отношениям мы принимаем свободно и независимо, на основе фактов".

Маас обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве западной архитектуры безопасности. "Речь идет не о первоклассном твите или высоком рейтинге популярности, но о нашей общей безопасности. Европа не может смириться с тем, что то, что создавалось многие десятилетия, злонамеренно разрушается из желания провоцировать", - подчеркнул глава МИД.

Министр указал, что ЕС "продолжит работать над тем, чтобы сохранить сбалансированное партнерство с США и по-новому выстраивать его". "У Европы нет другого выбора, как повысить собственный вес в вопросах безопасности и обороны", - добавил Маас.

В свою очередь, его однопартиец, экс-глава немецких социал-демократов Мартин Шульц в интервью Der Spiegel потребовал от правительства ФРГ в свете заявлений Трампа выступить против повышения военных расходов. "Трамп сознательно вносит раскол в западный альянс, и не уважает его ценности, и тем самым ставит под угрозу мировой порядок", - отметил он. "Все после этого саммита [НАТО] поняли, что только единая Европа может остановить Трампа", - отметил он.

В среду на рабочем завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса президент США критически отозвался о политике руководства Германии в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Он утверждал, что Россия стремится к контролю над Германией с помощью реализации этого проекта. Трамп также призвал страны НАТО повысить свои оборонные расходы.