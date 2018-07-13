Молдавскую телестудию оштрафовали за ретрансляцию передач из России

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал телестудию Space Media на 40 тыс. леев (около $2,5 тыс.) за ретрансляцию в Оргеевском районе передач российского телеканала "Звезда". Такое решение было принято на заседании КСТР в пятницу.

"Компания нарушила положения первой части статьи 9 Кодекса о телевидении и радио. Это телепередачи канала "Звезда" информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания", - сообщила в своем отчете член КСТР Елена Мержан.

Представитель надзорного органа сослалась на утвержденный в конце прошлого года закон "о борьбе с иностранной пропагандой". Положение запрещает трансляцию программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Из-за нововведений в этом году уже подвергались санкциям местный телеканал "РТР - Молдова", а также "Прайм", ретранслирующий российский ОРТ. Их штрафовали за трансляцию парада Победы, ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и другие сюжеты.

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой" осудил президент Молдавии Игорь Додон, который отказался его утверждать. После этого подпись под документом поставил председатель парламента Андриан Канду с разрешения Конституционного суда. Об отказе выполнять закон заявили власти Гагаузской автономии.