В Киеве сообщили о минировании суда, где рассматривается дело Савченко

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева, где в пятницу рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения депутату украинского парламента Надежде Савченко, приостановил работу из-за сообщения о минировании.

"Охрана зашла, сказала, что заминировали", - сообщили украинскому агентству УНН адвокаты Савченко.

Согласно протоколу, составленному при задержании, срок пребывания Савченко в следственном изоляторе истекает 13 июля.

Депутата Рады подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте суд решил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, позднее срок ареста был продлен до 13 июля.