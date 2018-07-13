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В Киеве сообщили о минировании суда, где рассматривается дело Савченко

Международная панорама
13 июля, 17:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июля. /ТАСС

Депутата Рады подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, а также подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева, где в пятницу рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения депутату украинского парламента Надежде Савченко, приостановил работу из-за сообщения о минировании.

"Охрана зашла, сказала, что заминировали", - сообщили украинскому агентству УНН адвокаты Савченко.

Согласно протоколу, составленному при задержании, срок пребывания Савченко в следственном изоляторе истекает 13 июля.

Депутата Рады подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого также арестовали, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Сама Савченко отвергает все обвинения в свой адрес.

В марте суд решил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая, позднее срок ареста был продлен до 13 июля.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Савченко, Надежда Викторовна
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Украина
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