Рада выделила $53,4 млн на погашение задолженности по зарплатам шахтерам

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Верховная рада дополнительно выделила 1,4 млрд гривен (более $53,4 млн) на нужды угольной отрасли Украины, которые преимущественно пойдут на погашение задолженности по заработной плате.

Об этом сообщил в пятницу глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Депутаты наконец-то проголосовали за принятие законопроекта №8362. Документ предусматривает выделение государственным угледобывающим предприятиям 1,4 млрд гривен. Протестующие [перед стенами парламента] с радостью встретили эту новость", - написал он в Facebook.

Изначально проект предусматривал выделение вдвое большей суммы - 2,8 млрд гривен ($106,8 млн), однако, как пояснил автор документа Михаил Бондарь, было принято решение о ее сокращении ввиду "тяжелой ситуации и дефицита бюджета".

Депутаты приняли изменения в бюджет страны на фоне продолжительных протестов горняков, которые устраивали массовые акции у здания парламента с требованием выплаты задолженности. Во время митинга в пятницу даже произошла небольшая потасовка между министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом и депутатом Верховной рады Сергеем Шаховым, который поддержал требования шахтеров. Волынец назвал этот инцидент "позором министру, который не слышит трудовых людей и прибегает к применению неадекватной силы в отношении народного депутата".

Ранее в профсоюзе горняков сообщали, что задолженность по зарплатам шахтеров составляет около 1,1 млрд гривен.