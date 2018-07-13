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Трамп раскритиковал миграционную политику Европы

Международная панорама
13 июля, 18:58 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

По словам президента США, миграция меняет европейскую культуру и "приносит очень много вреда" Германии и "другим частям Европы"

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу подверг резкой критике политику стран Европы в отношении миграции, которую назвал "весьма негативным явлением" для континента. С такими словами он выступил на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс.

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Журналисты попросили Трампа прокомментировать ситуацию с миграцией в Европе. Он сразу же прояснил: "Я знаю, что с политической точки зрения не всегда корректно говорить об этом, но я скажу это и заявлю об этом во всеуслышание".

"Я думаю, что она [миграция] изменяет [европейскую] культуру. Я думаю, что это весьма негативное явление для Европы, весьма негативное", - ответил глава государства. По его словам, миграция "приносит очень много вреда" Германии и "другим частям Европы".

"Это очень плохо для Европы, <...> это очень сложная ситуация. Я имею в виду, вы видите те же теракты, что и я. Мы видим, что их очень много", - считает глава Белого дома.

Он посоветовал европейским странам "быть более осторожными". "Потому что вы меняете культуру, вы меняете много вещей, вы меняете безопасность, - уверен президент. - Посмотрите, что происходит в тех странах, которые никогда не сталкивались с [этими] трудностями, никогда не было проблем".

Глава государства считает, что из-за такой миграционной политики в Европе наблюдается "очень печальная ситуация". "Это весьма прискорбно, но я не думаю, что это хорошо для Европы, и я не думаю, что это хорошо для нашей страны", - отметил он, добавив, что лишь "дал Европе рекомендации", "очень четко и во всеуслышание".

О ситуации в США

Трамп в очередной раз также раскритиковал миграционное законодательство Соединенных Штатов. "У нас очень плохие иммиграционные законы. У нас практически отсутствует иммиграционное законодательство. У нас настолько плохие законы, что я не могу их даже назвать законами", - отметил президент.

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По его словам, в случае незаконного пересечения американской границы, нарушителя не депортируют немедленно. Его ждет "судебный процесс сроком на пять лет", отметил глава государства. "Это самая сумасшедшая вещь, которая когда-либо случалась", - заключил Трамп.

Саммит ЕС 29 июня принял итоговое заявление по миграции. Еврокомиссии было дано поручение проработать вопрос организации фильтрационных центров в сопредельных с ЕС государствах, откуда Евросоюз будет отбирать мигрантов, имеющих право на убежище, и организованно перевозить в Европу. Внутри ЕС было предложено организовать центры временного содержания, где будут отсеиваться экономические мигранты для последующей высылки.

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Миграционная политика Трампа Проблема нелегальной миграции в Европе
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