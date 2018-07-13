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МИД Британии: эксперты ОЗХО посетят Эймсбери для подтверждения типа отравляющего вещества

Международная панорама
13 июля, 19:58 UTC+3

В ведомстве отметили, что этот тип вещества уже привел к смерти одного британского гражданина

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетят на следующей неделе Великобританию для того, чтобы подтвердить тип отравляющего вещества, при взаимодействии с которым в Эймсбери в конце июня пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британским МИД.

"Соединенное Королевство пригласило независимых технических экспертов из международной организации по химическому оружию совершить поездку в Великобританию в начале следующей недели для того, чтобы независимым образом подтвердить тип нервно-паралитического вещества, который привел к смерти одного британского гражданина в Эймсбери и привел к тому, что другой в серьезном состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении министерства.

Британский МИД подчеркивает, что этот шаг сделан в соответствии со статьей VIII пункт 38 (е) Конвенции о запрещении химического оружия.

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Отравление в Эймсбери
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