Лидер демократов в Сенате США призвал Трампа отложить саммит с РФ из-за обвинений Мюллера

ТАСС, 13 июля. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер считает, что Дональд Трамп должен отменить встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. С таким заявлением законодатель выступил после того, как в пятницу минюст и Генпрокуратура США выдвинули новые обвинения в адрес еще 12 граждан РФ в рамках расследования предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

"Эти обвинения - еще одно доказательство [вмешательства РФ в выборы]. Президент Трамп должен отложить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет явных и прозрачных шагов, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы", - приводит заявление Шумера в пятницу телеканал NBC.