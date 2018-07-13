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Лидер демократов в Сенате США призвал Трампа отложить саммит с РФ из-за обвинений Мюллера

Международная панорама
13 июля, 21:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По словам Чака Шумера, встречу не нужно проводить до тех пор, "пока Россия не предпримет явных и прозрачных шагов, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы"

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ТАСС, 13 июля. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер считает, что Дональд Трамп должен отменить встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки. С таким заявлением законодатель выступил после того, как в пятницу минюст и Генпрокуратура США выдвинули новые обвинения в адрес еще 12 граждан РФ в рамках расследования предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы 2016 года.

"Эти обвинения - еще одно доказательство [вмешательства РФ в выборы]. Президент Трамп должен отложить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет явных и прозрачных шагов, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы", - приводит заявление Шумера в пятницу телеканал NBC.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Разногласия РФ и США в киберпространстве
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