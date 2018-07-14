Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят снайперов ВСУ для отправки в Донбасс

Международная панорама
14 июля, 14:17 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 14, июля. /ТАСС

В провозглашенной республике также рассказали об учебном центре в Черниговской области, где проходит подготовка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко

© Валентин Спринчак/ТАСС

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Инструкторы из стран НАТО ведут подготовку снайперов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых планируют отправить в зону так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом в субботу сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В период с 8 июля по 28 сентября на базе 169-го учебного центра ВСУ "Десна" (в Черниговской области) под руководством инструкторов НАТО проводится подготовка личного состава взводов снайперов 57-й, 58-й мотопехотных и 10-й горно-штурмовой бригад, которые впоследствии планируется отправить в зону операции в Донбасс", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

С 2015 года в рамках операции Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Также в стране присутствуют военные специалисты из США и Литвы. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Литва Канада Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
3
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
4
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!