В ЛНР заявили, что инструкторы НАТО готовят снайперов ВСУ для отправки в Донбасс

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Инструкторы из стран НАТО ведут подготовку снайперов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых планируют отправить в зону так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом в субботу сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В период с 8 июля по 28 сентября на базе 169-го учебного центра ВСУ "Десна" (в Черниговской области) под руководством инструкторов НАТО проводится подготовка личного состава взводов снайперов 57-й, 58-й мотопехотных и 10-й горно-штурмовой бригад, которые впоследствии планируется отправить в зону операции в Донбасс", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

С 2015 года в рамках операции Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Также в стране присутствуют военные специалисты из США и Литвы. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.