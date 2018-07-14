В Афганистане за сутки ликвидировали более 160 боевиков

ТАСС, 14 июля. По меньшей мере 162 вооруженных боевика были ликвидированы за сутки в ходе серии операций афганских сил безопасности и ВВС по всей территории страны. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте министерства национальной обороны республики.

"Афганские силы безопасности провели 11 совместных операций и 19 авиаударов, - отмечается в документе. - Операции были проведены в провинциях Нангархар, Кунар, Газни, Пактия, Урузган, Забуль, Кандагар, Фарах, Бадгис, Фарьяб, Кундуз, Балх, Бадахшан и Гильменд".

По данным ведомства, среди убитых боевиков числятся семь полевых командиров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). О жертвах среди представителей сил безопасности и гражданского населения не сообщается.