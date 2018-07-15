СМИ: сын скончавшейся в Эймсбери женщины просит Трампа обсудить инцидент с Путиным

ТАСС, 15 июля. Сын скончавшейся 8 июля в английском Эймсбери Дон Стерджес Юэн призвал президента США Дональда Трампа обсудить судьбу матери с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. Об этом в субботу пишет газета Sunday Mirror.

"Я не поддерживаю политический курс Дональда Трампа и никогда не стану его сторонником, но я хочу, чтобы он поднял этот вопрос на встрече с российским президентом", - цитирует газета слова сына.

Он добавил, что желает добиться справедливости и надеется, что виновные в смерти его матери будут найдены.

Встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

Инцидент в Эймсбери

30 июня Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что обнаружил бутылку со следами "Новичка" в доме у Роули. Британский МИД сразу после этого проинформировал, что эксперты Организации по запрещению химического оружия по запросу Лондона посетят на следующей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип отравляющего вещества, найденного в Эймсбери.