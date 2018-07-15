Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сын скончавшейся в Эймсбери женщины просит Трампа обсудить инцидент с Путиным

Международная панорама
15 июля, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июля. /ТАСС

При этом сын Дон Стерджес Юэн отметил, что никогда не станет сторонником президента США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Сын скончавшейся 8 июля в английском Эймсбери Дон Стерджес Юэн призвал президента США Дональда Трампа обсудить судьбу матери с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки. Об этом в субботу пишет газета Sunday Mirror.

"Я не поддерживаю политический курс Дональда Трампа и никогда не стану его сторонником, но я хочу, чтобы он поднял этот вопрос на встрече с российским президентом", - цитирует газета слова сына.

Он добавил, что желает добиться справедливости и надеется, что виновные в смерти его матери будут найдены.

Встреча между президентами РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

Инцидент в Эймсбери

30 июня Чарльз Роули и его подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил, что Стерджес скончалась. Следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

В пятницу Скотленд-Ярд сообщил, что обнаружил бутылку со следами "Новичка" в доме у Роули. Британский МИД сразу после этого проинформировал, что эксперты Организации по запрещению химического оружия по запросу Лондона посетят на следующей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип отравляющего вещества, найденного в Эймсбери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Финляндия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крупнейшая газета Финляндии опубликовала открытое письмо Путину и Трампу
2
Репортер газеты Welt призвала Германию не читать России нотаций
3
Президент Хорватии на русском языке поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018
4
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
5
Спасенные из затопленной пещеры в Таиланде подростки рассказали, как попали в ловушку
6
В Москве похоронили внука Брежнева
7
Президент Колумбии попросил Трампа уговорить Путина отказаться от поддержки режима Мадуро
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!