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В минобороны Израиля заявили, что не потерпят ракеты и "террор воздушных змеев" из Газы

Международная панорама
15 июля, 13:32 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 15, июля. /ТАСС

Глава израильского военного ведомства Авигдор Либерман выразил надежду, что движение ХАМАС сделает правильные выводы после нанесенных по нему ударов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Израиль не будет мириться с новыми ракетными обстрелами и запуском горящих воздушных шаров и змеев из сектора Газа. С таким заявлением выступил в воскресенье министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, комментируя состоявшийся в субботу обмен ударами между радикалами из сектора Газа и израильскими военными.

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"Выходные прошли весьма непросто, что же касается предстоящей недели, то я хочу подчеркнуть: мы не собираемся терпеть ни ракеты, ни террор воздушных змеев, - сказал глава минобороны. - По ХАМАС был нанесен серьезный удар, и я надеюсь, что ХАМАС сделает правильные выводы". "Если же нужные выводы сделаны не будут, то террористам придется заплатить за это высокую цену", - добавил Либерман, чьи высказывания распространила пресс-служба оборонного ведомства.

В субботу радикалы из сектора Газа выпустили по еврейскому государству порядка двух сотен ракет и минометных снарядов. Сирены воздушной тревоги звучали в прилегающих к анклаву районах с глубокой ночи до позднего вечера. В городе Сдерот, граничащем с сектором Газа, в результате разрыва пущенной радикалами ракеты ранения получили трое израильтян. В ответ Армия обороны Израиля поразила десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа, включая два тоннеля, тренировочные базы, штаб дивизии ХАМАС в городе Бейт-Лахия и многоэтажное здание в городе Газа, которое радикалы, по утверждениям военных, использовали для обучения ведению боя в городских условиях.

"Мы уничтожили тоннели, а также объекты, использующиеся для производства и хранения боеприпасов. 90% ракет, запущенных по нашей территории, упали либо на открытой местности, либо их сбил "Железный купол" (система ПВО - прим. ТАСС), - сказал глава израильского оборонного ведомства. При этом министр отметил, что "ракеты, которые все же упали на израильской территории, сирены воздушной тревоги и люди, бегущие в защищенные комнаты или бомбоубежища, - это не та реальность, с которой правительство [Израиля] собирается смириться", добавили в пресс-службе минобороны.

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