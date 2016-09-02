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Детская вакцинация против гриппа начнется в Подмосковье 5 сентября

Москва Московская область
2 сентября, 16:52 UTC+3
Вакцина начинает действовать не с первых дней, поэтому прививки делают до начала сезона эпидемии
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вакцинация детей против гриппа начнется в Подмосковье 5 сентября. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"С 5 сентября в Подмосковье начинается вакцинация детей против гриппа. В Подмосковье поступила первая партия вакцин для детей от гриппа - 108 тыс. доз", - сказала Забралова, напомнив, что взрослых начали прививать от гриппа с прошлой недели.

Первый зампред пояснила, что вакцинация считается наиболее эффективным методом профилактики гриппа. "Вакцина начинает действовать не с первых дней, именно поэтому прививки делают до начала сезона гриппа. Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группе риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям", - отметила она.

В 2016 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,5 млн человек, в том числ более полумиллиона детей. Вакцинация продлится до 1 декабря. В 2015 году против гриппа было провакцинировано 1,6 млн жителей Подмосковья.

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