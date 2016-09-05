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Сотрудники ГИБДД раздали школьникам Подмосковья пряники в виде дорожных знаков

Москва Московская область
5 сентября, 18:55 UTC+3
​Как отметили кондитеры, "формы пряников и дорожных знаков похожи"
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба УГИБДД по Московской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции раздали пряники в виде дорожных знаков первоклассникам в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Московской области.

"Профессиональные кондитеры изготовили к новому учебному году тематические пряники, которые автоинспекторы совместно с отрядами юных инспекторов движения раздавали первоклассникам района после занятий. Но сначала учащихся и встречающих их родителей ждали экзамен по дорожной грамоте и проверка схемы безопасного маршрута "дом-школа-дом" на достоверность указанной в ней информации", - говорится в сообщении.

Как отметили кондитеры, "формы пряников и дорожных знаков похожи", поэтому эти кондитерские изделия были выбраны в качестве подарка для школьников. 

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