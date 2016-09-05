Сотрудники ГИБДД раздали школьникам Подмосковья пряники в виде дорожных знаков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции раздали пряники в виде дорожных знаков первоклассникам в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Московской области.

"Профессиональные кондитеры изготовили к новому учебному году тематические пряники, которые автоинспекторы совместно с отрядами юных инспекторов движения раздавали первоклассникам района после занятий. Но сначала учащихся и встречающих их родителей ждали экзамен по дорожной грамоте и проверка схемы безопасного маршрута "дом-школа-дом" на достоверность указанной в ней информации", - говорится в сообщении.

Как отметили кондитеры, "формы пряников и дорожных знаков похожи", поэтому эти кондитерские изделия были выбраны в качестве подарка для школьников.