Победители и призеры Олимпиады в Рио из Подмосковья получили региональные знаки отличия

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу вручил знаки отличия подмосковным спортсменам - победителям и призерам 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и их тренерам. Об этом сообщает Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).

"Здесь присутствуют люди, которые не просто вовлечены в спорт, но и те, кто воспитывает подрастающее поколение. Хорошо известно, что у нас в Московской области богатые традиции и олимпийского движения, и массового спорта. Очень приятно, когда из дворовых, межрайонных побед рождаются олимпийские чемпионы. Мы собрались, чтобы поздравить тех, кто ковал победу на Олимпийских играх в Рио", - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на играх в Рио российская команда выступила блестяще, поздравил всех присутствующих и пожелал подмосковным спортсменам следующих побед. Подмосковные спортсмены на Олимпийских играх в Рио выиграли восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовые медали.