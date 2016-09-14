Четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов откроются в Подмосковье

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов открываются сегодня в Московской области, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Четырнадцатого сентября открываются четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов в Бронницах, Серебряных Прудах, Звенигороде и Орехово-Зуево", – цитирует пресс-служба Забралову.

По ее словам, с учетом созданных в 2016 году трех мини-центров в области работают 50 учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Новые центры открываются, чтобы улучшить доступность реабилитационных услуг для детей с инвалидностью. В ближайший месяц также планируется открытие отделений в Лобне и Лотошинском районе", – добавила первый зампред.

В 2016 году мини-центры заработали в Люберецком, Ленинском и Щелковском районах. Всего в текущем году планируется открыть 10 специализированных учреждений. Сегодня в регионе проживает 19,8 тыс. детей-инвалидов, поясняется в материале.