Четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов откроются в Подмосковье

McDonald's не закрывает рестораны в регионах, а передает их другому операторуЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:54
ЛДПР откроет партийную горячую линию для информации о нарушениях на выборах 18 сентябряПолитика 14 сентября, 13:45
McDonald's сокращает 845 сотрудников в ЕкатеринбургеЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:41
Маркин: в деле Захарченко фигурируют только 8,5 млрд рублейПроисшествия 14 сентября, 13:40
В СК не комментируют информацию об уходе МаркинаПолитика 14 сентября, 13:38
Шойгу предложил снять сериал о достопримечательностях РоссииОбщество 14 сентября, 13:36
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове МатуаАрмия и ОПК 14 сентября, 13:33
СМИ: Facebook и Twitter объединятся в борьбе с новостными фейкамиОбщество 14 сентября, 13:33
Маркин принял извинения издательства "Эксмо" за технические ошибки при издании его книгиОбщество 14 сентября, 13:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов открываются сегодня в Московской области, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"Четырнадцатого сентября открываются четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов в Бронницах, Серебряных Прудах, Звенигороде и Орехово-Зуево", – цитирует пресс-служба Забралову.
По ее словам, с учетом созданных в 2016 году трех мини-центров в области работают 50 учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Новые центры открываются, чтобы улучшить доступность реабилитационных услуг для детей с инвалидностью. В ближайший месяц также планируется открытие отделений в Лобне и Лотошинском районе", – добавила первый зампред.
В 2016 году мини-центры заработали в Люберецком, Ленинском и Щелковском районах. Всего в текущем году планируется открыть 10 специализированных учреждений. Сегодня в регионе проживает 19,8 тыс. детей-инвалидов, поясняется в материале.