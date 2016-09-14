Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов откроются в Подмосковье

Москва Московская область
14 сентября, 13:01 UTC+3
В области работают 50 учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов открываются сегодня в Московской области, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Четырнадцатого сентября открываются четыре мини-центра для реабилитации детей-инвалидов в Бронницах, Серебряных Прудах, Звенигороде и Орехово-Зуево", – цитирует пресс-служба Забралову.

По ее словам, с учетом созданных в 2016 году трех мини-центров в области работают 50 учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Новые центры открываются, чтобы улучшить доступность реабилитационных услуг для детей с инвалидностью. В ближайший месяц также планируется открытие отделений в Лобне и Лотошинском районе", – добавила первый зампред.

В 2016 году мини-центры заработали в Люберецком, Ленинском и Щелковском районах. Всего в текущем году планируется открыть 10 специализированных учреждений. Сегодня в регионе проживает 19,8 тыс. детей-инвалидов, поясняется в материале. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на пост ДПС в Подмосковье
2
Горящий мебельный цех в Подмосковье обрушился на площади 1800 кв. м
9
Первые фото с места падения самолета Су-27 в Подмосковье
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В СК не комментируют информацию об уходе Маркина
2
В Кремле опровергли возможную отставку главы МВД Колокольцева в связи с делом Захарченко
3
Генштаб: Черноморский флот России может уничтожить десант противника еще в портах
4
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
5
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
6
Александер Чеферин избран президентом УЕФА
7
Шойгу: Россия создаст причал на курильском острове Матуа
Темы дня
Реклама