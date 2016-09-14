Около 500 объектов благоустроили на железнодорожных станциях Подмосковья

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 500 объектов благоустроили на железнодорожных станциях, платформах и прилегающей территории в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Главархитектуры Московской области.

"Полностью закончены работы по приведению в соответствие железнодорожных станций в Домодедове и Луховицком районе. Завершаются работы в городских округах Химки, Балашиха, Жуковский, Кашира и районах: Клинский, Раменский, Истринский, Сергиево-Посадский, Чеховский, Шатурский. Приведено в порядок почти 500 объектов, расположенных на пристанционных территориях, и в планах еще 600 объектов", – говорится в сообщении.

Также должны обновиться и вылетные магистрали Подмосковья. Активная работа по формированию благоприятного облика территорий вдоль основных автомобильных дорог ведется в Реутове и в Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Чеховском, Луховицком, Клинском, Ленинском, Одинцовском районах, уточняется в материале.

"Были выбраны 20 основных трасс: 13 федеральных и шесть региональных дорог, проходящих по территории Московской области, а также внешняя сторона МКАД. Общая протяженность – 1,8 тыс. км, в работе участвует 41 муниципальное образование", – отметили в пресс-службе.