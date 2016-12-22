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Около 80 тыс. жителей Подмосковья страдают вирусными простудными заболеваниями

Москва Московская область
22 декабря, 14:43 UTC+3
Эпидемический порог превышен на 45%
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вирусными простудными заболеваниями в Подмосковье на сегодняшний день больны около 80 тыс. человек, при этом гриппом более не более 250 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Эпидемический порог по вирусным заболеваниям превышен на 45%. Сейчас ими страдает 80 тыс. человек, есть тенденция к росту, но так и будет до февраля. Число заболевших будет снижаться и расти волнообразно. Что касается заболеваемости гриппом то мы зафиксировали не более 250 таких случаев", - сказал Марков.

"Эти данные, практически точно повторяет данные прошлого года", - добавил он. По словам Маркова, население Московской области страдает в основном аненовирусами, паравирусами и другими формами инфекций, которых насчитывается около 30.

"Наиболее сложная ситуация по заболеваемости сложилась в Кашире, Реутове, Домодедово, Одинцово и еще 30 муниципалитетах", - уточнил Марков. Он добавил, что медицинские учреждения области полностью готовы к возможному наплыву больных: зарезервированы 400 коек в стационарах, а также созданы необходимые запасы противовирусных средств и антибиотиков.

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