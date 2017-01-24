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Подмосковная ГИБДД призывает водителей к осторожности во время снегопада

Москва Московская область
24 января, 16:33 UTC+3
Отмечается, что водителям важно избегать резких маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем
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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подмосковное управление ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными на дороге во время снегопада и соблюдать все правила дорожного движения. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"По информации Гидрометеорологического бюро, на территории Подмосковья сегодня и в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий, в частности, выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха. В связи с данными погодными условиями Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал между автомобилями", - сказал собеседник агентства.

Также в УГИБДД отметили, что водителям важно избегать резких маневров, так как это может привести к потере контроля над управлением автомобилем. "Особое внимательными водителям следует быть при проезде эстакад, мостов и путепроводов, именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды, а также при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий, где ледяной накат образуется из-за постоянных торможений", - отметили в пресс-службе.

Также при неблагоприятных погодных условиях требуется повышенная осторожность и от пешеходов, которым следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает.

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