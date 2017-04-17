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В Подмосковье из-за гололеда произошли несколько крупных ДТП

Москва Московская область
17 апреля, 9:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Уточняется число пострадавших
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Несколько крупных автоаварий произошли в Ногинском районе Подмосковья из-за гололеда, число пострадавших уточняется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Несколько автомобильных аварий произошли с 20-го по 25-й км Новосовихинского шоссе. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, число пострадавших уточняется", - сказали в пресс-службе.

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