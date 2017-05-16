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Около 32 тыс. подъездов отремонтируют в домах Подмосковья в этом году

Москва Московская область
16 мая, 11:19 UTC+3

В этом году на ремонт подъездов в Подмосковье будет выделено 5,9 млрд рублей

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КРАСНОГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. Коммунальщики Московской области в 2017-2018 годах должны привести в порядок не менее 72-75 тыс. подъездов в многоквартирных домах. При этом в 2017 году отремонтируют не менее 32 тыс. подъездов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, открывая заседание правительства региона.

"Всего в Московской области насчитывается около 160 тыс. подъездов. И когда мы начали ремонтировать внутриквартальные проезды жители справедливо сказали нам, что надо начинать с подъездов. Всего в 2017 и 2018 году должны привести в порядок не менее 72-75 тыс. подъездов многоквартирных домов. При этом в 2017 году отремонтируют не менее 32 тыс. подъездов", - сказал Воробьев.

В свою очередь министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что на сегодняшний день уже отремонтировано 3,2 тыс. подъездов или 10% подъездов из запланированных 32 тысяч. "Есть отставание. На это время план должен быть выполнен на 12%. Это отставание мы наверстаем в июне - июле", - сказал Хромушин.

"В лидерах по ремонту подъездов Электросталь, Люберцы и Королев. Но есть и отстающие - Щелковский район, Шатурский район и Ивантеевка", - добавил он. По словам Хромушина, в прошлом году было отремонтировано лишь 10 тыс. подъездов.

Хромушин также сообщил, что в этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 5,9 млрд рублей. Из этой суммы 35,5% составят субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы". Еще 12% составляют средства бюджетов муниципалитетов. 47,5% от суммы оплачивают управляющие компании. Затраты жителей не превысят 5%.

"Согласно программе, житель единовременно вносит до 5% стоимости ремонта подъезда - около 500-700 рублей с квартиры", - уточнил Хромушин. Он напомнил, что участие жителей в программе является добровольным. Хромушин сообщил, что контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией.

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