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Автобус загорелся в Котельниках

Москва Московская область
2 июня, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Согласно данным МЧС, пострадавших нет

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Автобус загорелся под эстакадой около станции метро "Котельники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"При движении автобуса в моторном отсеке произошло самовозгорание. В настоящий момент загорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате возгорания нет.

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