Автобус загорелся в Котельниках

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Автобус загорелся под эстакадой около станции метро "Котельники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"При движении автобуса в моторном отсеке произошло самовозгорание. В настоящий момент загорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших в результате возгорания нет.