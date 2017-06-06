Таксистов в Подмосковье стало на 40% меньше после ухода водителей с иностранными правами

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Штат водителей в таксомоторных парках Московской области сократился на 40% после увольнения сотрудников с иностранными правами. Об этом сообщил во вторник руководитель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов, комментируя последствия вступления в силу с 1 июня закона, запрещающего работать на территории России профессиональным водителям, имеющим только иностранные права.

"У нас есть нехватка водителей, но она и до этого была. В некоторых парках по 20, 30, 40 машин встало. В целом штат в Подмосковье сократился приблизительно на 40% (после увольнения таксистов с иностранными правами - прим. ТАСС)", - приводит слова Титова агентство РИАМО. Резкого роста цен на такси из-за сокращения штата водителей не произошло, добавил Титов, хотя в некоторых таксомоторных парках тарифы немного повысились.

Смягчить вступление в силу закона, запрещающего работать водителем по иностранным правам в России, должен был законопроект, продлевающий срок обмена национальных водительских удостоверений на российские на год - до 1 июня 2018 года.

Однако этот документ не был вынесен на второе чтение в Госдуму, сообщил ранее ТАСС первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.