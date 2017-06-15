Губернатор Подмосковья: свалка в Балашихе должна быть закрыта до 2019 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в четверг, что полигон ТБО Кучино в Балашихе должен быть закрыт до 2019 года. Вопрос о свалке был поднят в ходе "Прямой линии" с президентом РФ.

"До 2019 года мы должны закрыть этот полигон… и создать альтернативу", - сказал глава региона при его посещении.

"Моя задача сейчас - дать указание министерству экологии, главе городского округа Балашиха, чтобы был постоянный экологический контроль по недопущению каких-то отклонений от технологии", - добавил Воробьев. "Это закрытая сортировка и пересыпка грунтом того, что привозят сюда с близлежащих районов Москвы и Подмосковья", - сказал он.

Воробьев напомнил, что закрытие полигона в Кучино стояло в плане до 2021 года. "Сейчас наша задача найти возможность сдвинуть этот срок. И, учитывая то, что город уже наступает на свалку, постараться закрыть его раньше", - подчеркнул губернатор.

По словам Воробьева, власти Подмосковья уже закрыли 21 устаревший полигон в рамках реформы областной инфраструктуры обращения с отходами. "Но мусора становится больше каждый год. Наша задача - предусмотреть современные методы переработки. Осенью мы должны приступить к строительству 4 мусороперерабатывающих заводов термической переработки",- сказал губернатор.

Жалоба на полигон

Жители подмосковной Балашихи в ходе "Прямой линии" обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент пообещал помощь решить эту проблему.

Как считает Путин, условия жизни в Балашихе - результат того, что в свое время не были соблюдены экологические нормы строительства жилья.

По данным экологического движения "РосЭко", полигон в Балашихе был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. В 1975 году велись разговоры о скорейшем его закрытии, однако он продолжает функционировать до сих пор.

Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тысяч тонн отходов. Мусор везут как из Московской области, так и из Москвы. При этом жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.

ОНФ ждет ответа

Координатор проекта Общероссийского народного фронта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов сообщил в четверг ТАСС, что активисты ОНФ пока не получили ответ из Росприроднадзора по поводу полигона в Балашихе.

"Полигон твердых бытовых отходов "Кучино", расположенный в городском округе Балашиха, находится у нас на особом контроле. Мы оперативно провели рейд к месту накопления экологического ущерба, который подтвердил все жалобы граждан, в марте были направлены запросы в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и главному санитарному врачу", - сказал Миронов.

"В настоящий момент по нашим запросам идут проверки, мы ждем результаты. Мы считаем, что полигон должен быть закрыт как можно скорее, и будем этого добиваться", - добавил он.

В ОНФ уточнили, что в настоящий момент из Генпрокуратуры пришло письмо о том, что обращение активистов передано в нижестоящую прокуратуру и Росприроднадзор.

СК проверяет жалобу

В четверг также стало известно, что Следственный комитет начал проверку по прозвучавшей во время "Прямой линии" жалобе на незаконную застройку жилыми домами территории возле полигона в Балашихе.

"По указанию руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области организована проверка информации, прозвучавшей… в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным о незаконном строительстве жилых домов возле полигона твердых бытовых отходов "Кучино", расположенного в Балашихинском районе", - сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.