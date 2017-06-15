Эксплуатант полигона в Балашихе начал подготовку к его рекультивации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Проект рекультивации полигона ТБО Кучино в подмосковной Балашихе практически завершен. Об этом журналистам сообщил глава городского округа Евгений Жирков.

"Та компания, которая сегодня работает на территории Балашихи уже, я так понимаю, начинает готовиться к рекультивации этого полигона. Они уже с нами ведут согласование по непосредственной рекультивации, определению границ. У них уже практически проект готов. Мы уже работаем, и, я думаю, в течение полутора-двух лет мы этот полигон закроем", - сказал он в ходе поездки на полигон.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии" пообещал решить проблему мусорного полигона, существующего уже 50 лет и постоянно увеличивающегося в объемах, который наносит вред экологии. Общероссийский народный фронт в марте этого года направил запрос в Генпрокуратуру РФ по фактам нарушений, которые организация обнаружила на месте. Сейчас по этому обращению идут проверки, отметили в ОНФ.

Также Следственный комитет в четверг начал проверку незаконной застройки жилыми домами территории возле полигона в Балашихе.

По данным экологического движения #РосЭко, полигон "Кучино" в деревне Фенино городского округа Балашиха, о котором шла речь в ходе "Прямой линии", был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Несмотря на то что в 1975 году велись разговоры о скорейшем закрытии полигона, он по сей день продолжает функционировать. Свалку общей площадью более 50 га видно из космоса, ежегодно она принимает до 600 тыс. тонн отходов. Мусор туда везут как из Московской области, так и из Москвы.

Жилые дома стоят в километре от полигона, а деревня Фенино - в 200 метрах, что противоречит санитарным нормам.