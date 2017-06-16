Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате аварии с маршрутным такси в подмосковной Балашихе, шесть из них госпитализированы. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.
"Утром 16 июня на проспекте Ленина произошло столкновение автобуса "Форд Транзит Бус", использовавшегося как маршрутное такси, с двумя легковыми автомашинами. С места ДТП в медицинское учреждение были доставлены восемь человек, шесть из которых были госпитализированы. Среди пострадавших - семь пассажиров маршрутного такси и водитель одной из легковых автомашин", - сообщили в ГСУ.
По данному факту начата доследственная проверка. В рамках проверки следователи проверят техническое состояние маршрутки, а также установят, соответствовали ли правила перевозки пассажиров требованиям безопасности и установленным законом нормам.
Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд водителя маршрутного такси на перекрестке на красный свет светофора.