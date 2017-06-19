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Избранным главой Солнечногорского муниципального района Подмосковья стал Андрей Чураков

Москва Московская область
19 июня, 17:43 UTC+3

С ноября 2016 года Чураков был исполняющим обязанности главы Солнечногорского муниципального района Московской области

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет депутатов Солнечногорского муниципального района Московской области избрал в понедельник главой муниципалитета Андрея Чуракова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Солнечногорского района, Чураков с ноября 2016 года был исполняющим обязанности главы этого муниципалитета.

"Информацию об избрании Чуракова подтверждаем", - сказал собеседник агентства.

Чураков до ноября 2016 года был 1-м заместителем главы администрации Мытищинского муниципального района, а в 1998-2007 годах - заместителем директора по экономике в ОАО "Метровагонмаш". Он закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Ленинского комсомола, Военный финансово-экономический факультет Финансовой академии при правительстве Российской Федерации и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

Солнечногорский район находится на северо-западе Московской области. Население области составляет 141,7 тыс. человек, в него входят около 200 населенных пунктов. По территории района проходят важные транспортные магистрали России - Главный ход Октябрьской железной дороги и автомагистраль М-10 Москва - Санкт-Петербург. 20 июня 2017 года компания Mercedes-Benz планирует заложить первый камень в свой завод в Подмосковье, он будет расположен в Солнечногорском районе и может заработать к 2019 году. 

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