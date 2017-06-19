Избранным главой Солнечногорского муниципального района Подмосковья стал Андрей Чураков

Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в ПетербургеСпорт 19 июня, 18:55
Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только РоналдуСпорт 19 июня, 18:44
МВД Франции подтвердило гибель совершившего наезд на полицейский автобус в ПарижеМеждународная панорама 19 июня, 18:34
Советник Козака: перенос Гран-при России "Формулы-1" на осень сделан в интересах зрителейСпорт 19 июня, 18:26
Синхронистка Колесниченко выступит в соло на чемпионате мира, в дуэте - с ПацкевичСпорт 19 июня, 18:18
Источник: "Локомотив" разрешил футболисту Шишкину вести переговоры с другими клубамиСпорт 19 июня, 18:18
Триумф Макрона: партия президента получила абсолютное большинство в новом парламентеМеждународная панорама 19 июня, 18:15
Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июляМеждународная панорама 19 июня, 18:12
Профсоюз встретится с руководством КХЛ и ООО ХК "Динамо" по ситуации с долгамиСпорт 19 июня, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совет депутатов Солнечногорского муниципального района Московской области избрал в понедельник главой муниципалитета Андрея Чуракова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Солнечногорского района, Чураков с ноября 2016 года был исполняющим обязанности главы этого муниципалитета.
"Информацию об избрании Чуракова подтверждаем", - сказал собеседник агентства.
Чураков до ноября 2016 года был 1-м заместителем главы администрации Мытищинского муниципального района, а в 1998-2007 годах - заместителем директора по экономике в ОАО "Метровагонмаш". Он закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Ленинского комсомола, Военный финансово-экономический факультет Финансовой академии при правительстве Российской Федерации и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.
Солнечногорский район находится на северо-западе Московской области. Население области составляет 141,7 тыс. человек, в него входят около 200 населенных пунктов. По территории района проходят важные транспортные магистрали России - Главный ход Октябрьской железной дороги и автомагистраль М-10 Москва - Санкт-Петербург. 20 июня 2017 года компания Mercedes-Benz планирует заложить первый камень в свой завод в Подмосковье, он будет расположен в Солнечногорском районе и может заработать к 2019 году.