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Daimler рассчитывает на стабилизацию авторынка в России к 2019 году

Москва Московская область
20 июня, 13:58 UTC+3 СОЛНЕЧНОГОРСК СОЛНЕЧНОГОРСК 20, июня. /ТАСС

Директор по производству компании "Мерседес-БенцТракс Восток" Аксель Бензе отметил, что предприятие в Подмосковье будет строится на падающем авторынке России

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 20 июня. /ТАСС/. Концерн Daimler, производитель Mercedes-Benz, рассчитывает, что к началу выпуска машин на подмосковном заводе в Солнечногорском районе в 2019 году ситуация на российском автомобильном рынке стабилизируется. Такое мнение ТАСС во вторник высказал директор по производству компании "Мерседес- БенцТракс Восток" Аксель Бензе после церемонии закладки первого камня в основание завода в индустриальном парке Есипово.

"Завод не строится за два дня. Завод будет строиться два года, поэтому мы рассчитываем, что за два года многое может поменяться, в том числе и экономическая ситуация на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос учитывается ли риск, что предприятие будет строится на падающем авторынке России.

По его словам, руководство концерна также "держит на карандаше" возможность участия в реализации государственных заказов."Мы работаем в рамках Декрета 66, это значит, что мы являемся 100% "гражданином РФ", поэтому мы можем участвовать во всех государственных тендерах", - пояснил он.

Немецкий автоконцерн Daimler на Петербургском экономическом форуме в июне 2016 года заключил с правительством Московской области соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в индустриальном парке Есипово. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера в I полугодии 2019 года.

Предприятие будет выпускать четыре модели. Строительство завода Mercedes в Подмосковье позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест.

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