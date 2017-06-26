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Губернатор Подмосковья взял на контроль обновление парка автобусов в Коломенском районе

Москва Московская область
26 июня, 16:00 UTC+3 МОСКВА. 26 июня. МОСКВА. 26, июня. /ТАСС

Средний возраст автобусов в этом районе превысил 10 лет

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МОСКВА. 26 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на контроль обновление автопарка Коломенского филиала ключевого перевозчика Подмосковья "МОСТРАНСАВТО", отмечается в распространенном в понедельник сообщении министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Средний возраст машин этого подразделения превысил 10 лет, а лимиты на закупку запчастей и шин не позволяли содержать автобусы в надлежащем состоянии, и рейсовые автобусы в июне начали ходить с перебоями.

"Губернатор региона взял на особый контроль ситуацию, сложившуюся в коломенском филиале. Кроме того, правительством Московской области принято решение о дополнительном выделении средств для обновления автобусного парка предприятия", - сказано в пресс-релизе по итогам встречи министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова и генерального директора ГУП МО "МОСТРАНСАВТО" Владислава Мурашова с коллективом филиала и пассажирами.

Минтранс Подмосковья организовал срочную поставку шин и запчастей и направил около 30 машин из подведомственных филиалов компании в других муниципалитетов, чтобы стабилизировать ситуацию, которая обострилась в начале июня 2017 года, отмечается в сообщении Минтранса области.

Нормальное движение транспорта министерство восстановило к 16 июня. Однако, по данным на 26 июня, из 458 транспортных средств на балансе Коломенского филиала "МОСТРАНСАВТО" на срочном ремонте остаются более 120 единиц.

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