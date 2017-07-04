В Подмосковье наметился дефицит мест на кладбищах

Гамбург переходит на чрезвычайное положение накануне саммита G20Международная панорама 4 июля, 14:00
Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионахОбщество 4 июля, 13:58
Тарпищев: пляжный теннис обязательно войдет в программу летних Олимпийских игрСпорт 4 июля, 13:50
Четвертый розыгрыш Кубка президента по самбо пройдет в Лондоне 30 сентябряСпорт 4 июля, 13:43
"Почта России" планирует создать собственную платежную системуЭкономика и бизнес 4 июля, 13:43
Штормовое предупреждение объявлено на Алтае из-за ветра до 28 м/сСибирь 4 июля, 13:36
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея ПервозванногоПолитика 4 июля, 13:31
ТАСС намерен развивать связи с китайскими коллегамиОбщество 4 июля, 13:25
Додон: Россия разрешила импорт фруктов и овощей из Молдавии через все таможенное посты РФЭкономика и бизнес 4 июля, 13:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Места для захоронений на существующих кладбищах Московской области заканчиваются. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин.
"Каждый год 25 гектаров территорий Подмосковья отдается под кладбища. Всего на территории Московской области 1615 кладбищ, они близки к заполнению", - сказал Волнушкин.
По его данным, из более 1,6 тыс. существующих кладбищ в регионе, только около 1 тыс. действуют, еще 84 закрыты и 439 не предоставляют места для новых захоронений.