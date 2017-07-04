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В Подмосковье наметился дефицит мест на кладбищах

Москва Московская область
4 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

На территории региона 1615 кладбищ, все они близки к заполнению

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Места для захоронений на существующих кладбищах Московской области заканчиваются. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин.

"Каждый год 25 гектаров территорий Подмосковья отдается под кладбища. Всего на территории Московской области 1615 кладбищ, они близки к заполнению", - сказал Волнушкин.

По его данным, из более 1,6 тыс. существующих кладбищ в регионе, только около 1 тыс. действуют, еще 84 закрыты и 439 не предоставляют места для новых захоронений.

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