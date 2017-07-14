МинЖКХ Подмосковья привлечет студентов-архитекторов к концепции благоустройства дворов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области планирует начать привлекать студентов архитектурных специальностей к разработке концепций благоустройства дворов Подмосковья в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТАСС в пресс-службе МинЖКХ региона.

"Министерство ЖКХ планирует привлечение студентов профильных вузов, которые заняты в художественных и проектно-художественных мастерских, для консультаций, [учета] их предложений и видения", - сообщили в пресс- службе подмосковного МинЖКХ, отвечая на вопрос, будет ли министерство привлекать студентов к работе в рамках проекта.

Собеседник агентства отметил, что сроки начала партнерства будет определять администрация губернатора.

Студентам будет предложено работать с региональными властями на добровольной основе, пояснили в пресс-службе министерства. Эта инициатива чиновников будет пользоваться популярностью, считают в ведомстве. "В Подмосковье молодежь достаточно инициативная", - сказали в пресс-службе.

Накануне Минстрой РФ предложил привлечь студенческие строительные отряды к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий. Вовлеченность молодых людей в работу по благоустройству будет способствовать трудовому воспитанию студентов и позволит повысить социальную значимость мероприятий, а также увеличит общественную поддержку проекта, считают в федеральном министерстве.

"С большим энтузиазмом и очень положительно относимся к этой инициативе", - прокомментировали это предложение в пресс-службе МинЖКХ Московской области.