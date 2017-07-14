Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МинЖКХ Подмосковья привлечет студентов-архитекторов к концепции благоустройства дворов

Москва Московская область
14 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В министерстве считают, что предложение работать с региональными властями вызовет интерес у студентов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области планирует начать привлекать студентов архитектурных специальностей к разработке концепций благоустройства дворов Подмосковья в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТАСС в пресс-службе МинЖКХ региона.

"Министерство ЖКХ планирует привлечение студентов профильных вузов, которые заняты в художественных и проектно-художественных мастерских, для консультаций, [учета] их предложений и видения", - сообщили в пресс- службе подмосковного МинЖКХ, отвечая на вопрос, будет ли министерство привлекать студентов к работе в рамках проекта.

Собеседник агентства отметил, что сроки начала партнерства будет определять администрация губернатора.

Студентам будет предложено работать с региональными властями на добровольной основе, пояснили в пресс-службе министерства. Эта инициатива чиновников будет пользоваться популярностью, считают в ведомстве. "В Подмосковье молодежь достаточно инициативная", - сказали в пресс-службе.

Накануне Минстрой РФ предложил привлечь студенческие строительные отряды к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий. Вовлеченность молодых людей в работу по благоустройству будет способствовать трудовому воспитанию студентов и позволит повысить социальную значимость мероприятий, а также увеличит общественную поддержку проекта, считают в федеральном министерстве.

"С большим энтузиазмом и очень положительно относимся к этой инициативе", - прокомментировали это предложение в пресс-службе МинЖКХ Московской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Иваново
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
4
МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
7
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
Темы дня
Реклама