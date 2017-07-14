МинЖКХ Подмосковья привлечет студентов-архитекторов к концепции благоустройства дворов

Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области планирует начать привлекать студентов архитектурных специальностей к разработке концепций благоустройства дворов Подмосковья в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", рассказали ТАСС в пресс-службе МинЖКХ региона.
"Министерство ЖКХ планирует привлечение студентов профильных вузов, которые заняты в художественных и проектно-художественных мастерских, для консультаций, [учета] их предложений и видения", - сообщили в пресс- службе подмосковного МинЖКХ, отвечая на вопрос, будет ли министерство привлекать студентов к работе в рамках проекта.
Собеседник агентства отметил, что сроки начала партнерства будет определять администрация губернатора.
Студентам будет предложено работать с региональными властями на добровольной основе, пояснили в пресс-службе министерства. Эта инициатива чиновников будет пользоваться популярностью, считают в ведомстве. "В Подмосковье молодежь достаточно инициативная", - сказали в пресс-службе.
Накануне Минстрой РФ предложил привлечь студенческие строительные отряды к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий. Вовлеченность молодых людей в работу по благоустройству будет способствовать трудовому воспитанию студентов и позволит повысить социальную значимость мероприятий, а также увеличит общественную поддержку проекта, считают в федеральном министерстве.
"С большим энтузиазмом и очень положительно относимся к этой инициативе", - прокомментировали это предложение в пресс-службе МинЖКХ Московской области.