Ремонт дорог позволил сократить количество ДТП на федеральных трассах Подмосковья на 21%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество аварий на федеральных трассах в Московской области сократилось на 21% по итогам первого полугодия 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль" в понедельник.

"Повышения уровня безопасности удалось добиться благодаря совершенствованию дорожной инфраструктуры. По итогам первого полугодия количество аварий на федеральных трассах Московской области сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - подсчитали в Центравтомагистрали.

Аварийность на трассе М-5 "Урал" в области снизилась на 38%, М-9 "Балтия" - на 30%, М-2 "Крым" - на 33%, по данным компании. ДТП также стали реже случаться на подъездной дороге к аэропорту Домодедово - на 43%, Ярославском шоссе - на 15% и на Дмитровском шоссе - на 28%.

Аварийность на трассах снизилась благодаря тому, что в 2016 году Центравтомагистраль отремонтировала более 300 км дорожной сети в области и обустроила дополнительные 32 км линий освещения. Также компания в 2016 году построила два наземных пешеходных перехода и установила 25 светофоров.

К концу 2017 года планируется отремонтировать более 300 км федеральных трасс и 35 мостов, путепроводов, подземных переходов и водопропускных труб, отметили в компании.