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Около 7 млрд рублей внебюджетных средств привлекли на завершение долгостроев в Подмосковье

Москва Московская область
21 июля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В целях решения проблемы обманутых дольщиков правительство Московской области сотрудничает с Ассоциацией застройщиков региона

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Московской области смогли привлечь внебюджетные средства от надежных застройщиков на завершение долгостроев, признанных проблемными объектами. Сумма составила 7 млрд рублей, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра строительного комплекса региона Евгения Соколова.

По ее словам, правительство Подмосковья сотрудничает с Ассоциацией застройщиков региона в вопросе завершения долгостроев. "Это тот крупный пул надежных компаний, у которых есть ресурс, денежные средства и земля. Таким образом удалось собрать деньги, которые расходуются в соответствии с графиком на 24 проблемных объекта, общий объем средств составляет порядка 7 млрд рублей", - сказала Соколова.

Она добавила, что когда застройщик заходит на новые инвестиционные проекты, область берет на себя строительство социальных объектов, а компания направляет денежные средства на завершение проблемных объектов. "Это очень действенный механизм, он сразу позволяет привлечь достаточное количество денежных средств, оперативно закрыть проблемные объекты", - отметила она.

Ассоциация застройщиков Московской области - крупнейшее объединение девелоперов региона. Сегодня в нее входят ГК "МИЦ", ФСК "Лидер", RDI, Urban Group, ГК "ПИК" и другие застройщики - всего порядка 30 компаний. Ассоциация была создана в августе 2015 года при поддержке Минстроя РФ.

В 2012 году в Подмосковье было 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутых дольщиков. По официальным данным, в регионе насчитывается около 5 тыс. обманутых дольщиков и 24 проблемных объекта. В анти-рейтинге регионов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает седьмое место.

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