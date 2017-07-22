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Под поездом на Казанском направлении железной дороги в Подмосковье погиб пешеход

Москва Московская область
22 июля, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июля. /ТАСС

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под локомотив электрички на Казанском направлении железной дороги в Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Утром в субботу мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне Удельная - Малаховка, был смертельно травмирован локомотивом электропоезда", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что из-за произошедшего электричка Москва - Рязань была задержана на 11 минут.

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