Под поездом на Казанском направлении железной дороги в Подмосковье погиб пешеход

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб, попав под локомотив электрички на Казанском направлении железной дороги в Московской области, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Утром в субботу мужчина, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте на перегоне Удельная - Малаховка, был смертельно травмирован локомотивом электропоезда", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь в телеграм-канале Центральной пригородной пассажирской компании сообщили, что из-за произошедшего электричка Москва - Рязань была задержана на 11 минут.